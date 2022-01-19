الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
خلال اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية موريتانيا: نقف مع الإمارات بمواجهة كل ما يهدد أمنها
عبدالله بن زايد
الخميس 20 يناير 00:14

أدانت موريتانيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا. وأكد معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً وقوف بلاده التام مع دولة الإمارات بمواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.. وتقدم بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

آخر الأخبار
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
سفينة مقلوبة على بعد حوالي 45 ميلاً شرق خليج فورت بيرس بولاية فلوريدا.(أ ف ب)
عربي ودولي
فقدان العشرات بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا
اليوم 07:56
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
دنيا
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
اليوم 07:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©