خلال اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية موريتانيا: نقف مع الإمارات بمواجهة كل ما يهدد أمنها
عبدالله بن زايد
الخميس 20 يناير 00:14
أدانت موريتانيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا. وأكد معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً وقوف بلاده التام مع دولة الإمارات بمواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.. وتقدم بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.