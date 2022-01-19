«إسعاف دبي»: دقيقة و17 ثانية سرعة الوصول للبلاغات

دبي (الاتحاد)

سجلت مؤسسة إسعاف دبي لخدمات الإسعاف رقماً قياسياً عالمياً في سرعة الوصول للبلاغات في «إكسبو»، حيث بلغ المتوسط دقيقة و17 ثانية فقط، وهو رقم يستحق أن يدخل موسوعة «جينس» للأرقام.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الداري: إن زمن الاستجابة للوصول للحالات سجل أرقاماً قياسية، حيث وصلت في شهر أكتوبر إلى دقيقة و42 ثانية وفي شهر نوفمبر إلى 1.09 وفي شهر ديسمبر إلى 1.06 وبمعدل دقيقة و17 ثانية، وهو رقم يسجل لأول مرة على مستوى العالم في تاريخ الإسعاف.

وأكد خليفة الدراي أن اختصار زمن الوصول للبلاغات هو من أحد أهم استراتيجيات المؤسسة، وتسعى للوصول إلى أقل من ذلك، خاصة أن عامل الوقت مهم جداً لإنقاذ المرضى، لافتاً إلى أن كافة المسعفين العاملين في «إكسبو» هم من خيرة كوادر المؤسسة، وجميعهم حاصلون على شهادات إسعاف معترف بها عالمياً، وخضعوا لدورات تدريبية قبل انطلاق فعاليات «إكسبو» لتقديم صورة ناصعة عن المؤسسة.

وأوضح أن فرق الإسعاف التي تغطي «إكسبو» تعاملت في الأشهر الثلاثة الأولى من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر مع 8089 حالة، معظمها حالات بسيطة تم تقديم الإسعافات الأولية لها في الموقع، فيما تم نقل عدد محدود للمركز هيئة الصحة أو المستشفيات في حال تطلب الأمر.