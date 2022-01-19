«صحة»: التعريف بالخدمات الوقائية والعلاجية من سرطان عنق الرحم

أبوظبي (الاتحاد)

يُخصص شهر يناير من كل عام للتوعية بسرطان عنق الرحم، وفي هذه المناسبة، تحرص شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة،

على تذكير النساء بأهمية التطعيم والفحص للوقاية من هذا المرض. ويعتبر سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وسبباً رئيساً للوفاة بين النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يتم الكشف عن معظم حالات سرطان عنق الرحم إلا في المراحل المتأخرة التي يصعب علاجها، مما يجعل الفحص المبكر أمراً بالغ الأهمية.

وتنجم جميع سرطانات عنق الرحم تقريباً عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري الذي ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي. وتوجد عدة أنواع من هذا الفيروس وقد يؤدي بعضها إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم. وتجدر الإشارة إلى أن علاج السرطان في مراحله الأولى ممكنة بنسبة 100% ويمكن اكتشافها من خلال مسحة عنق الرحم. وتوفر المنشآت الصحية التابعة لشركة «صحة» أفضل خدمات الفحص بما في ذلك الاستشارات الطبية، ومسحات عنق الرحم، وفحوص فيروس الورم الحليمي البشري.

وقالت الدكتورة علياء محمد الظاهري، استشارية طب الأسرة ورئيسة قسم أمراض النساء والتوليد بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية في شركة «صحة»: «في كل دقيقة من كل يوم، يتم تشخيص امرأة في مكان ما في العالم بسرطان عنق الرحم، ويتسبب المرض بوفاة أكثر من 300.000 سيدة، وهو مرض يمكن الوقاية منه ومعالجته بكفاءة عالية، مما يجعل المأساة أكبر».