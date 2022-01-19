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عبدالله بن طوق يزور جناح قيرغيزستان في «إكسبو»
عبدالله بن طوق خلال الزيارة (من المصدر)
الخميس 20 يناير 01:42

دبي (الاتحاد)

زار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، جناح جمهورية قيرغيزستان في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يقع في منطقة الفرص في المعرض ويستعرض التراث الثقافي والحضاري والتاريخ لقيرغيزستان ويسلط الضوء على التطور اللافت الذي حققته الجمهورية القيرغيزية في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يواصل دوره كمنصة تجمع العالم تحت مظلة واحدة على أرض دولة الإمارات ليتواصل ويبدع ويبني الشراكات ويصنع المستقبل، حيث قدم نموذجاً متفرداً في تمكين التعاون الدولي والانفتاح والتقريب بين الثقافات والشعوب وتطوير قنوات جديدة ومستدامة للتعاون بين دول العالم، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، لبناء مرحلة جديدة من الشراكة في مجالات العمل الاقتصادي والتجارة والاستثمار والسياحة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل.
ويقدم جناح قيرغيزستان تجربة غنية للزائر للتعرف على المسارات الجديدة التي تتبناها الجمهورية القيرغيزية لبناء المستقبل، ويعرض إمكاناتها الاقتصادية المتنامية والنهج الذي تتبعه قيرغيزستان اليوم للاستفادة من الابتكار والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات كمحرك للتطوير، وجهودها في تنمية وترويج قطاعاتها الحيوية، مثل الزراعة والسياحة والطاقة.

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