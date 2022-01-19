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«الجناح السويسري» في إكسبو يُبرز أهمية التكنولوجيا إنسانياً
الجناح يركز على الابتكار (من المصدر)
الخميس 20 يناير 01:42

دبي (الاتحاد)

ركز الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي» على المحاور الثلاثة الرئيسة التي تشمل الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، تماشياً مع أسبوع الأهداف العالمية في «إكسبو 2020»، وذلك بالشراكة مع مركز «إيسنشال تك» التابع لكلية لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية EPFL واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).
وكواحدة من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، استعرضت سويسرا في «إكسبو 2020» كيف يمكن للتكنولوجيا القابلة للنقل أن تفيد المجتمع بأسره، وتساعد، بدورها، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وتعليقاً على الفعالية، قال «دانتي لاريني»، مدير المشروعات لدى شبكة «سويسنيكس» في الجناح السويسري: «تفاعل شركاؤنا مع زوارنا من خلال إجراء محادثات فردية وتنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية. كما اجتمعوا أيضاً مع نظرائهم من الإمارات والعالم، مُمهدين بذلك الطريق لتأسيس علاقات قيّمة. وانصب تركيزنا على إبراز العلاقة الثلاثية بين التنمية المستدامة والابتكار وريادة الأعمال».
وتولى تنفيذ الأنشطة مركز «إيسنشال تك» التابع لكلية لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية EPFL، وخبراء إقليميون واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، التي أسستها سويسرا في عام 1863، لتغدو الآن منارة للإلهام في دعم القضايا الإنسانية في شتى أنحاء العالم.

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