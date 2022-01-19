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«شهادة بإلغاء الإبعاد».. متوافرة إلكترونياً
«شهادة بإلغاء الإبعاد».. متوافرة إلكترونياً
الخميس 20 يناير 01:42

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعلنت النيابة العامة بدائرة القضاء أبوظبي، عبر منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، عن خدمة طلب شهادة بإلغاء الإبعاد، موضحة أنه من خلال هذه الخدمة، يمكن التقدم بطلب للنيابة العامة للحصول على شهادة تفيد بإلغاء الإبعاد الصادر في قضية جزائية.  ولفتت إلى أنه يمكن تقديم طلب شهادة بإلغاء الإبعاد، من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو عبر مكاتب الطباعة المعتمدة، لافتة إلى أن خطوات تقديم المعاملة، تتضمن تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة، وسداد الرسوم المطلوبة إن وجدت، والحصول على الرقم المرجعي للطلب، والحصول على شهادة بإلغاء الإبعاد في حال الموافقة عن طريق الخدمات الرقمية. كما دعت النيابة العامة إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.adjd.gov.ae/. وأشارت إلى أنه يوجد المزيد من المعلومات حول دليل الخدمة والوثائق المطلوبة والشروط والمتطلبات والرسوم، بالإضافة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي التفصيلي لكيفية التقديم للخدمة رقمياً.

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