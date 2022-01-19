إغلاق 36 منشأة بيطرية مخالفة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أغلقت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، 36 منشأة بيطرية غير ملتزمة بمختلف اشتراطات وإجراءات الصحة العامة، وذلك خلال الفترة الماضية.

وأغلقت «الصحة العامة» ممثلة في قسم الرقابة والخدمات البيطرية، العدد من المنشآت في أعقاب الزيارات الميدانية المنفذة للمنشآت والمنافذ للتحقق من مدى تقيدها بالاشتراطات المتبعة لضمان سلامة المنتجات.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»: إن الإدارة كثفت خلال الفترة الماضية الحملات الميدانية الموجهة من قبل المفتشين في قسم الرقابة والخدمات البيطرية، وذلك على مختلف المنشآت البيطرية والتجارية للتحقق من التزامها بالشروط الصحية واتباعها للقوانين.

وذكرت أن المنشآت البيطرية والتجارية تشمل محال بيع الدواجن والأسماك ومحال بيع الطيور والدواجن الحية وطيور الزينة والأعلاف ومسالخ الدواجن وغيرها، مشيرة إلى أن القسم يسعى إلى تقديم العديد من الخدمات المعنية به، منها فحص الحيوانات قبل وبعد الذبح في المقاصب، والرقابة على أسواق الماشية للتحقق من سلامتها وعدم تعرضها إلى الأمراض المعدية أو الإصابات، والكشف كذلك على الحيوانات القادمة عبر منافذ الإمارة وغيرها. وكشفت أن القسم نفذ 354 جولة تفتيشية على المنشآت البيطرية، في ما بلغ عدد المنشآت التجارية التي تمت زيارتها لقسم الرقابة والخدمات البيطرية 1351 منشأة وعدد الزيارات لمتابعة الشكاوى 14 زيارة.

حملات

ذكرت شيماء الطنيجي، أن تلك الحملات والجولات التفتيشية شهدت تحرير 137مخالفة و54 إنذاراً، وتم الكشف عن 1096 منشأة مستوفية وإغلاق 36 منشأة بيطرية، بناء على حجم ونوع المخالفات المرصودة التي تتوجب الإغلاق لتصحيح الأوضاع بالشكل المعتمد.

وأكدت، أن القسم يجري إلى جانب تلك المهام الفحص المخبري لعينات الدم للحيوانات للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بأمراض معدية أو وبائية، والإفراج عن شحنات الذبائح واللحوم والدواجن والأسماك والمواد الغذائية القادمة عبر منافذ الإمارة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات والمعايير الخليجية.