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النيابة العامة في دبي تحافظ على تميزها بالجودة
خلال تسلم المواصفات (من المصدر)
الخميس 20 يناير 01:41

دبي (الاتحاد)

حافظت النيابة العامة في دبي على تميزها في استمرارية الامتثال والمطابقة لمتطلبات المواصفات العالمية، والتي بلغ عددها 12 مواصفة عالمية في مجال الجودة العالمية، والمتمثلة في نظام الإدارة المتكامل للجودة والصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، والانتقال للمواصفة الجديدة أيزو الصحة والسلامة المهنية، ونظام الاستدامة المؤسسية، ومواصفة أيزو الترجمة، ومواصفة استمرارية الأعمال، وشهادة مطابقة لنظام إدارة المخاطر، والانتقال للمواصفة الجديدة لنظام أيزو الابتكار، مواصفة أيزو أمن المعلومات.
وتسلم النائب العام المساعد في نيابة دبي المستشار يوسف المطوع من شركة لويدز ريجستر العالمية عدد (10) مواصفات عالمية، بعد تحقيق النيابة العامة في دبي لكافة متطلبات المطابقة مع المواصفات العالمية في أنشطتها الرئيسية الخاصة بالتحقيق والاتهام والطعن بالاستئناف والتمييز في الدعاوى الجزائية، إدارة الدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام والأوامر الجزائية، إدارة الطلبات القضائية الدولية، التدخل في الدعاوى المدنية وإدارة خدمة المتعاملين القضائية.

دبي
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النيابة العامة في دبي
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