«تدريب» شرطة دبي... تأهيل وفق أعلى المعايير العالمية

دبي (الاتحاد)

قال العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي، إن الإدارة العامة للتدريب أحدثت نقلة نوعية في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، من خلال تبني الأفكار الإبداعية في عملية التدريب والتعليم المستمر لرجل الأمن، وحرصها على تدريب وتطوير الكوادر وفق أحدث الممارسات الشرطية والعلمية وتطوير قدراتهم، من خلال تزويدهم بالمعارف والأساليب التي تمكنهم من القيادة الفعالة لمجريات العمل الأمني والشرطي التخصصي والميداني.

وأوضح العميد الشامسي، أن الإدارة العامة تسهم في تحقيق مؤشرات الأداء الشرطي عبر رفع مستوى الكفاءة، ورفع نسبة الاستجابة، والإحساس بالأمن، مشيراً إلى أن الأولويات الاستراتيجية في المؤسسات الأمنية تتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية، بما يضمن استباق الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المتطورة باستمرار مع تطور الحياة، وضمان تحديث المعلومات لمواكبة المستجدات.

وقال العميد الشامسي: نسبة الرضا العام في عمليات التدريب بلغت 96% في عام 2021، في حين بلغ مؤشر نسبة البرامج التدريبية التي تم تطويرها وتحسينها 100%، وبلغ معدل الساعات التدريبية لكل موظف 17.1%، في حين كان المستهدف 12.8%، وبلغت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم بدون تكرار 53.3%، ونسبة قياس أثر التدريب 96%. وأوضح أن شرطة دبي نجحت في تأسيس بنية تحتية ذكية علمية وتكنولوجية متطورة، تخدم الأمن والأمان، وتؤثر إيجاباً في مستقبل الإنسان في شتى المجالات، ما مكنها من تحقيق أعلى معدلات المؤشرات التنافسية عبر تبنّي أحدث الحلول الذكية والتطبيقات التكنولوجية، وتوظيفها الإبداعي للابتكار في بناء مستقبل مستدام، وتنمية القدرة المؤسسية، وذلك لأن مركز التدريب الذكي، أعدّ 115 مادة تدريبية تفاعلية، و6 تخصصات و25 خاصية، وبلغ إجمالي المستفيدين منه 22432 مستفيداً، وبلغت نسبة التحول الذكي فيه 100%.

وأضاف العميد الشامسي أن من أهم إنجازات الإدارة العامة للتدريب في الفترة الماضية، حصولها على 22 شهادة تسجيل مصنفات حقوق الملكية الفكرية، والحصول على المركز الأول في السعادة الوظيفية بنسبة 100% لعامين متتاليين، والحصول على جائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية ضمن جائزة القائد، والمركز الأول في جائزة المشاريع المعرفية فئة الست نجوم، والمركز الأول في نسبة الرد على المراسلات الخارجية.