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«أبوظبي القضائية» تبدأ برنامجاً للباحثين القانونيين
«أبوظبي القضائية» تبدأ برنامجاً للباحثين القانونيين
الخميس 20 يناير 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت أكاديمية أبوظبي القضائية، تنفيذ برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين «مستشار قانوني حكومي معتمد»، والذي تم تصميمه خصيصاً للباحثين والموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس في الجهات الحكومية، والخريجين الجدد بما يعزز فرص التحاقهم بالوظائف، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، في إطار المساهمة في تأهيل الثروة البشرية، بما يتوافق مع خطط التميز الحكومي لإمارة أبوظبي.
ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي، تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بين دائرة القضاء في أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، بشأن التعاون في مجال التدريب القانوني والقضائي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لدعم مفهوم الحكومة المتكاملة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وانطلقت أعمال البرنامج التدريبي للدفعة الأولى، بمشاركة 25 متدرباً بينهم 9 سيدات من عدد من الجهات الحكومية، والذي يستمر لمدة ستة أشهر عبر منصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتعليم والتدريب عن بُعد، لتزويد المشاركين بالخبرات المعرفية والاتجاهات السلوكية اللازمة لممارسة وظيفة باحث قانوني، سواء كمحامي قضايا الحكومة، أو مستشار قانوني للجهات الحكومية والخاصة، وتمكينهم من تقديم خدمات نوعية وأداء مهامهم القانونية بكفاءة وإتقان.

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