مهرجان الظفرة.. أشهر ملاك الإبل يكثفون الاستعداد للأشواط الجماعية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يكثف أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي استعداداتهم لبدء منافسات الأشواط الجماعية في مزاينة الظفرة، والتي تشهد إقبالاً كبيراً واستعدادات متسارعة قبل بدء دخول الإبل لـ«شبوك» التحكيم، وذلك من خلال فرض مزيد من السرية على تجهيزاتهم واستعداداتهم، بجانب تنشيط عمليات البيع والشراء وتدعيم الإبل المشاركة في تلك الأشواط، وفق اللوائح والقوانين المنظمة للمزاينة.

يحرص ملاك الإبل على عدم الإفصاح عن استعداداتهم لخوض هذه الأشواط التي تستقطب الآلاف من عشاق الإبل في الوطن العربي، وذلك بهدف مفاجأة الجمهور الذي يحرص على حضور المنافسات، حتى ولو لم يكن مشاركاً، للاستمتاع بأجمل مزايين الإبل في منطقة الخليج.

وتنطلق اليوم «الخميس» أولى منافسات الأشواط الجماعية بشوط الظفرة 20 للمحليات مفتوح، بينما تنطلق غداً منافسات المجاهيم لشوط الظفرة 20 مفتوح، على أن يتم إعلان النتائج يوم السبت المقبل.

وعلى صعيد المنافسات في شوط الثنايا، أسفرت نتائج ثنايا للشيوخ – محليات، عن ذهاب المركز الأول إلى جواهر لمالكها الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، فيما حلت في المركز الثاني «يوده» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

وحازت على المركز الثالث المسك لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان من الإمارات، وفي المركز الرابع سمحة لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والمركز الخامس لحقة لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وسجلت نتائج شوط الشيوخ (لقيه - ايذعه) مجاهيم، تقدم آبل معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد لتحصل على المراكز الخمسة الأولى، إذ فازت «مرعبة» بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «منيفة»، وفي المركز الثالث «مخربة»، وفي المركز الرابع «الذاير»، وفي المركز الخامس «وحدها».

وتصدرت المركز الأول في شوط «ثنايا تلاد» لأبناء القبائل 1- محليات، الطايلة لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثاني اثمان لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثالث جاءت سرابه لمالكها علي غانم سعيد سليم المنصوري من الإمارات.

المراكز.. الأول والثاني والثالث لقايا وإيذاع لأصحاب السمو الشيوخ مجاهيم

وأحرزت المركز الأول شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات، الظبي لمالكها عامر يريو سويد المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثاني زمط لمالكها حمد سالم خلفان سنديه المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثالث حصلت الذيبة لمالكها مطر حمد مطر المنصوري.

وجاء بعده شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح للشركاء) - محليات، فنال المركز الأول الظفرة لمالكها عمر عوض عبدالله قاسم العامري من الإمارات، حيث جاءت مهمه في المركز الثاني لمالكها محمد علي عبدالله نعيف العامري من الإمارات، وفي المركز الثالث حلت الكزس لمالكها البخيت عيضة الحريز طناف المنهالي من الإمارات. أما في شوط ثنايا المهجنات الأصايل محليات، فجاءت في المركز الأول ضبا لمالكها غانم محمد أحمد آل طوار الكواري من قطر، وحلت في المركز الثاني اشيقر لمالكها جاسم أحمد جاسم الربيعة الكواري من قطر، وجاءت في المركز الثالث الفزاعة لمالكها ذيب غانم مسلم سعيد محسن المنهالي من الإمارات.

وفي شوط ثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل1 (رمز) – محليات، تصدرت في المركز الأول الظفرة لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثاني أفعال لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات، ونالت المركز الثالث نوف لمالكها سيف عبدالله أحمد خليفة طوار الكواري من قطر.

جاء بعده شوط ثنايا رئيس شرايا لأبناء القبائل2 (رمز) – محليات، حيث حصلت على المركز الأول سياسه لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثاني ضي لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثالث عهود لمالكها غانم محمد أحمد آل طوار الكواري من قطر.

في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1- مجاهيم، جاءت في المركز الأول الزعوج لمالكها سالمين كردوس عبيد العامري من الإمارات، ومرسومة في المركز الثاني لمالكها النخيرة حمد راشد العامري من الإمارات، ونالت المركز الثالث فزاعة لمالكها جابر فاضل علي المري من الكويت.

وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، جاء في المركز الأول الطامح لمالكها علي عبدالهادي صالح آل جفران المري من السعودية، وفي المركز الثاني الراهية لمالكها نجلاء سالم مبارك المنهالي من الإمارات، وفي المركز الثالث معروفة لمالكها عوض مسلم جوعان الرباعي العامري من الإمارات.

شوط ثنايا

في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح للشركاء) – مجاهيم، فتصدرت المركز الأول سليمة لمالكها ساري بن بلوش براك المزروعي من الإمارات، وفي المركز الثاني الصايمة لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي من الإمارات، وفي المركز الثالث وحيدة لمالكها حسن محمد عوض ناجي عيضة المنهالي من الإمارات.

أما في شوط ثنايا رئيس شرايا لأبناء القبائل1 (رمز) – مجاهيم، فتصدرت المركز الأول مبروكة لمالكها محمد صالح مجرن العامري من الإمارات، وفي المركز الثاني جاءت الوافية لمالكها محمد علي محمد المري من السعودية، وفي المركز الثالث الوافية لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات.

وأخيراً جاء شوط ثنايا رئيس شرايا لأبناء القبائل2 (رمز) – مجاهيم، جاءت في المركز الأول مهيوبة لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات، وفي المركز الثاني العشوا لمالكها محمد صالح مجرن العامري من الإمارات، وفي المركز الثالث دهامة لمالكها مرزق مرزوق حسن المنهالي من الإمارات.

مزاينة الصقور

تعدّ مسابقة مزاينة الصقور من أبرز المسابقات التي يحرص مهرجان الظفرة على تنظيمها كل عام بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، والتي تهدف إلى اختيار أجمل صقور الصيد ضمن فئات المزاينة الثلاث للفروخ (جير شاهين، بيور جير، بيور قرموشة).

وشهدت مزاينة الصقور التي أقيمت في «مكشات» مهرجان الظفرة، مشاركات مميزة من الصقارين للمنافسة على المراكز الثلاث الأولى في كل فئة، حيث خصص المهرجان 9 جوائز قيمة بإجمالي بلغ 450 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالركز الأول في كل فئة على 75 ألف درهم، والمركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 25 ألف درهم.

البلدية تقدم الدعم اللوجستي للمهرجان

الظفرة (وام)



تقدم بلدية منطقة الظفرة الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

السوق الشعبي

وجهزت البلدية البنية التحتية للمهرجان من خلال صيانة الطرق، وعمل التسويات اللازمة وإزالة الرمال، وتسوية الطرق المؤدية إلى العزب وربطها مع بعضها بعضاً بهدف تسهيل حركة المشاركين والزوار، وتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب العزب، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، إضافة إلى تنظيم حملات البيئة والصحة والسلامة، وتركيب زينة المهرجان والأعلام، وتوفر البلدية أيضاً مسلخاً متنقلاً لتقديم خدمات الذبح السليم للمشاركين والزوار.

كما تهتم البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالمحافظة على المظهر العام ونظافة موقع المهرجان، من خلال حملات التوعية والنظافة قبل وخلال المهرجان وفي الختام. وتحرص البلدية على المشاركة في كافة المهرجانات التي تقام بمنطقة الظفرة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره، وتكامل الأدوار مع الشركاء الاستراتيجيين. ويعتبر مهرجان الظفرة بمثابة حلقة وصل بين الأجيال ومناسبة هامة لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة وتعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة. ويسلّط المهرجان من خلال مسابقة جمال الإبل الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات، ويشمل العديد من الفعاليات التراثية المصاحبة.