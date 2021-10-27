التقى حاكم أم القيوين وولي عهد عجمان.. محمد بن راشد: لقاءات خير لأجمل بلاد في العالم

دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وذلك في مقر «إكسبو 2020 دبي». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم (أمس) مع أخي الشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في إكسبو دبي. لقاءات خير، ولقاءات وطن، ولقاءات مستقبل لأجمل بلاد في العالم».

محمد بن راشد في حديث مع حاكم أم القيوين

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التطوير وما يتم تنفيذه من خطط طموحة للارتقاء بشتى القطاعات الحيوية، لاسيما مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بيوبيلها الذهبي والتأهب لمرحلة جديدة من العمل الهادف لخدمة الوطن ورفعته وتحقيق الرخاء والاستقرار والسعادة للمواطن.

كما تطرق النقاش إلى الآثار الإيجابية العديدة التي تحصدها دولة الإمارات من استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ومن أهمها «معرض إكسبو 2020 دبي»، لما لها من انعكاسات طيبة في توثيق عرى التعاون مع مختلف دول العالم والمساهمة في اكتشاف آفاق جديدة لمزيد من الإنجازات التي تخدم كافة أوجه التنمية والتطوير في الدولة، وكيفية الاستفادة من مثل تلك المحافل الدولية في تبادل الخبرات والرؤى في جميع المجالات، وما تؤهل له من تعزيز مزيد من الشراكات الداعمة للأهداف الاستراتيجية للدولة على المديين القريب والبعيد.

حاكم أم القيوين يتفقد الأجنحة

وزار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس، الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، حيث حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة الدول المشاركة.

وكانت في استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، حيث قدمت شرحاً مفصلاً عن الحدث العالمي الذي يستمر حتى 31 مارس 2022.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته «إكسبو 2020 دبي»، بجولة داخل جناح الإمارات، وتبادل سموه الأحاديث الودية مع القائمين على الجناح الذي صمم على شكل صقر يستعد للانطلاق ويروي قصة الإمارات ورؤية قيادتها لبناء مجتمع متقدم لديه خطط طموحة للمستقبل.

عمار النعيمي خلال زيارته الأجنحة

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تقديره لكل الكوادر الوطنية وكافة الجهود المخلصة التي أسهمت في تشييد وتجهيز هذا الصرح الحضاري، وهو الجناح الأكبر في «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً السداد والتوفيق لكل من يشارك في ترسيخ دعائم قصة نجاح الإمارات التي ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة تحفزهم على الابتكار والإبداع.

وتفقد صاحب السمو حاكم أم القيوين جناح أستراليا والجناح الفرنسي، وجناح جمهورية سلوفاكيا.

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن استضافة دولة الإمارات لـ«إكسبو 2020 دبي» تلخص سلسلة النجاحات الباهرة والإنجازات الكبيرة التي ظلت تحققها دولتنا بحكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة وثقتها في قدرتها على تنظيم معرض عالمي تضع فيه بصمة جديدة ومميزات فريدة على معارض «إكسبو» الدولية عبر التاريخ ليكون أكبر معارض العالم وأعرقها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر «إكسبو 2020 دبي»، أمس، وشملت الجناح الوطني الإماراتي وجناح المملكة العربية السعودية الشقيقة المشاركة في الحدث الدولي.

واستهل سموه ومرافقوه الجولة التفقدية بزيارة جناح دولة الإمارات، واستمع من القائمين على الجناح لشرح وافٍ حول الأقسام المتعددة، وشاهد مكونات الجناح الذي تم تصميمه بصورة مبدعة ليروي قصة الإمارات «موطن الحلم والإنجاز».

عمار النعيمي خلال زيارته الأجنحة

وقال سموه بعد جولته في الجناح الوطني: إننا نستقبل على أرض الكرم والعطاء وفود العالم أجمع في ضيافة دولتنا الحبيبة التي أصبحت حاضنة لمختلف الثقافات البشرية والأفكار والمعارف والابتكارات التي أنتجها بنو الإنسان بفكره وعقله وعلمه، فها هي دولة الإمارات التي تحتضن على أرضها أكثر من 192 دولة تثبت الآن للعالم أن رهانها على نجاح الإنسان والاستثمار فيه هو السبيل إلى رفعة الوطن والارتقاء به إلى أعلى القمم، وأن استضافتها أضخم معرض ثقافي حضاري اقتصادي تجاري عالمي هو إنجاز عربي تفخر به الأمة العربية والإسلامية وتسطر في سجلها التاريخي أن شعباً التف حول قادته تحت راية الوطن وتمسك بروح الاتحاد وأسس حضارة إنسانية كبرى ونهضة عمرانية وعلمية وثقافية شاملة.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان أن الجناح الوطني لدولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» يقدّم تجربة إبداعيّة وملهمة لجميع زوّاره بقصص الحالمين المنجزين من أبناء وبنات دولة الإمارات وأولئك الذين يعتبرونها وطناً لهم، ويعبر عن قيم دولتنا الراسخة وتقاليدنا الأصيلة ورؤيتنا المتفائلة لمستقبل مشرق.