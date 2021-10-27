تكريم الفائزين في «تحدي دبي العالمي للتنقل»

دبي (الاتحاد)

عقد أمس في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً عالمياً لانطلاق الحلول المبتكرة التي تخدم الإنسان وتسهم في تحسين جودة حياته.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خلال الحفل، الشركات والمؤسسات الفائزة في هذه الدورة من التحدي البالغ إجمالي جوائزها أكثر من ستة ملايين درهم، وذلك بحضور معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

كما كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة للحدث العالمي، وشمل التكريم الرعاة الاستراتيجيين.

وفي ختام الحفل، تم الإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، تحت عنوان «الحافلات ذاتية القيادة»، بهدف دعم قطاع الحافلات الذكية وتطبيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، حيث يستضيف المؤتمر سنوياً خبراء ومتخصصين دوليين، من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة.