بهروزيان: تشغيل أول مركبة أجرة ذاتية القيادة بنهاية 2023

دينا جوني (دبي)

قال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إنه بنهاية عام 2023 سيتم تشغيل أول تاكسي ذاتي القيادة في دبي، وذلك بعد الانتهاء من إعداد التشريعات الخاصة بخدمة التنقل التجاري ذاتي القيادة، بالتعاون والشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية.

وشرح بهروزيان، على هامش مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، أن دبي ستكون مع تطبيق هذا المشروع المدينة الأولى في العالم التي تسيّر مركبات أجرة ذاتية القيادة. والمركبة تحمل اسم «أوريجين»، وهي ستعمل من دون مقود.

وعن التشريع الخاص بالمركبات ذاتية القيادة، قال إن قانون إجراء تجارب المركبات ذاتية القيادة على الطرقات العامة متوافر، لكن هيئة الطرق والمواصلات في طور توقيع الاتفاقية التفصيلية النهائية الخاصة بتسيير مركبات الأجرة على طرقات دبي. عن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال المؤتمر مع الشركة العالمية «على بابا»، أشار إلى أن الهدف منها جمع البيانات الضخمة التي يمكن تحصيلها سواء عبر بطاقات نول أو من تحركات الأفراد التي تظهرها شركات الاتصالات، وذلك لتحسين انسيابية التنقل داخل المدينة.

وقال: إن هذا الأسلوب أكثر دقة وسرعة من إجراء الاستبيانات التي تحتاج إلى وقت طويل وفرق ضخمة لإنجازها. ولفت إلى أنه بعد الجمع ستعمل الشركة على تحليل البيانات والخروج بتوصيات إلى المخططين في هيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف: إن هذه التوصيات تعدّ فرصة لوضع خطط مرورية أفضل وأدق تلبية لاحتياجات الركاب، والتي سينتج عنها إلغاء أو إضافة خطوط للنقل بالتاكسي أو بالباص وغيرها. وقال: إن الاتفاقية الثانية تمت مع «إيكوكارغو» لمركبات نقل ذاتية القيادة لبضائع متوسطة الحجم.

1500 ساعة تقييم

قال الخالد العوضي رئيس فريق التحدي الخاص بالشركات والجامعات، إن نسب التحكيم واختيار الفائزين توزعت على الشكل التالي: 30 في المئة للعروض الفنية، و70 في المئة للاختبارات التي تمت في مدينة دبي للسيليكون، أما آلية التقييم فتنقسم إلى ثلاثة محاور و12 مؤشراً. ومحور سهولة الاستخدام ويتضمن السرعة وسلامة البضائع، والسلوك المفهوم. ومحور النضج ويتضمن اجتياز السيناريو، وتفاعل المشغل، وتخطيط المسار، والكشف والتنبؤ. وقال إن الفائزين قد أتموا 1500 ساعة من التقييم وأنجزوا 400 من الاختبارات والسيناريوهات المختلفة.