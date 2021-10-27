جلسة للتوعية بسرطان الثدي في أبوظبي

أبوظبي (وام)

نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومستشفى إن إم سي رويال، الجلسة الحوارية الافتراضية الثانية بعنوان «سرطان الثدي بين الوعي والتحدي»، خلال «أكتوبر الوردي» شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف تقديم الدعم اللازم للتوعية بشأن المرض، والحث على إجراء الفحوص اللازمة له وعلاجه بشكلٍ مبكر.

وقدمت الجلسة الدكتورة سكينة الأمير، استشاري جراحة عامة في مستشفى إن إم سي رويال، والواعظة موزة الشامسي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأدارت الحوار مريم المنذري، مديرة مكتب الدعم النسائي في الاتحاد النسائي العام، وتم تقديم فيديو قصير لناجية من سرطان الثدي خلال الجلسة، عرضت من خلاله تجربتها مع المرض ومراحل العلاج.

من جانبها، قالت الواعظة موزة الشامسي، إن الإسلام شرع للناس سبلاً للوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض، وتطرقت إلى الأسباب المادية للوقاية والعلاج.