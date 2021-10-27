احتفالات «الداخلية» باليوبيل الذهبي تنطلق من الفجيرة

الفجيرة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف إمارة الفجيرة أول احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية بعام الخمسين، في الرابعة مساء غدٍ الجمعة على كورنيش الفجيرة، على أن تتوالى الفعاليات تباعاً في إمارات الدولة كافة. وتنطلق احتفالات الوزارة بمشاركة واسعة من جميع فصائلها ووحداتها التنظيمية والأمنية، إلى جانب المدارس العسكرية وفرق الشرطة، وتتضمن عرضاً عسكرياً يمتد لمسافة 2 كيلومتر على كورنيش الفجيرة، إضافة إلى عرض جوي لفرسان الإمارات. ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور وجميع أفراد المجتمع لحضور الحفل والمشاركة في احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي قبل موعده المرتقب في الثاني من ديسمبر المقبل.