70 جامعة محلية ودولية أمام الطلبة في «نجاح وتوظيف»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

افتتح معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم أمس معرض نجاح، والذي أقيم تزامناً مع معرض توظيف، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وجاءت هذه الخطوة لتوفير مزيد من فرص التوظيف المتنامية لمواطني الإمارات في القطاعين العام والخاص.

وتأتي الدورة الخامسة عشرة من معرض توظيف السنوي بالتزامن مع حملة التوطين الحكومية التقدمية لمختلف أنواع الوظائف في الإمارات، وتستمر حتى يوم الجمعة 29 أكتوبر تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وغرفة أبوظبي.

كما يشهد المعرض مع انطلاق فعالياته أمس مشاركة العديد من المؤسسات العاملة في مجالات الاتصالات والضيافة والاستثمار من القطاعين الخاص والعام. وتتضمن قائمة الجهات العارضة الرئيسة كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة الدفاع ودبي للاستثمار واتصالات وشلمبرجير، مما يؤكد على المستوى الممتاز لنوعية فرص العمل التي يوفّرها المعرض لمواطني دولة الإمارات.

من جهته، أكد تامر نحاس، مدير معرضي نجاح وتوظيف: «أن المعرض شهد إقبالاً متميزاً للطلاب والباحثين عن عمل على دورة هذا العام من معرضي نجاح وتوظيف وتفاعلهم مع بعض أبرز الجامعات والشركات المشاركة للتخطيط لفصل جديد حافل بالنجاحات في حياتهم. وتسهم فعاليتنا، التي تجمع منظومتي التعليم والتوظيف، في تحقيق بعض أهم أهداف رؤية الإمارات، ونحثّ الطلاب الراغبين بالحضور خلال الأيام الثلاثة القادمة على اغتنام زيارتهم بأفضل شكل ممكن والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من الجامعات لاستكشاف أفضل الخيارات المتاحة من حيث مجال التخصص والموقع».

وبدوره، أكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية لدى شرطة أبوظبي، على حرص هذه المؤسسة على استقطاب الكوادر الوطنية في المجالات العلمية والمهنية ضمن وظائف الشرطة والأمن، وقال: «يأتي دعم الرؤية طويلة المدى لدولة الإمارات في مقدمة أولوياتنا، التي نسعى لتحقيقها من خلال المشاركة في المعارض المخصصة لتوفير الوظائف مثل هذا المعرض الرائد. وتسعى شرطة أبوظبي إلى زيادة معدل التوطين في جميع القطاعات من خلال تزويد الإماراتيين المؤهلين بالمهارات اللازمة بما ينسجم مع الاحتياجات من الموارد البشرية للتعامل مع خطط وسياسات التوطين الشاملة، وتوجيه القوى العاملة نحو اكتساب المهارات المطلوبة والتكيف مع تغيرات سوق العمل».

إقبال من الطلبة

وشهد معرض نجاح، إقبال مئات الزوار من طلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور والمعلمين والمستشارين الذين اجتمعوا للتواصل المباشر مع أكثر من 70 جامعة محلية ودولية، مثل جامعة أبوظبي والجامعة الكندية وجامعة ميدلسكس، وغيرها من الجامعات المحلية في الدولة.

وشهد اليوم الأول من معرض نجاح جلسات وندوات رئيسية بمشاركة كل من مجموعة مان باور الشرق الأوسط وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة وجامعة أبوظبي وسفارة كندا، حيث تبادلوا الآراء حول مجموعة من المواضيع، شملت الارتقاء بمهارات الشباب لبناء المستقبل، ودعم قطاع الضيافة، ودور مهارات التواصل في تحقيق النجاح المهني، وتوفير الفرص التعليمية بتكلفة معقولة.

الدفاع تشارك

تشارك وزارة الدفاع في فعاليات «المعرض الوطني للتوظيف 2021» الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وافتتح المعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الذي زار جناح وزارة الدفاع، واطلع على ما تقدمه الوزارة من فرص وظيفية وبرامج تدريبية ونظم تعليمية متطورة. وانطلاقاً من إيمان وزارة الدفاع بأهمية التدريب والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية متعارف عليها دولياً، دعت وزارة الدفاع كافة الطلاب المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها، خاصة مشروع التدريب والتأهيل الفني وبرنامج التمريض.