ايدج توقع مذكرة تفاهم مع «التربية» لرعاية المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، أمس، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لاستكشاف فرص التعاون وتدريب ورعاية الجيل القادم من أفضل المواهب في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وبموجب هذه المذكرة ستبدأ «ايدج» برامج تدريب للطلبة المتميزين في مرحلة التعليم العالي بمجال التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى التدريب العملي لأكثر الموهوبين من طلبة الجامعات والمدارس، بهدف تعزيز اهتماماتهم ومهاراتهم في تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وقع المذكرة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ايدج، والدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وستدرس ايدج إمكانية رعاية الطلبة ذوي الأفكار المبتكرة ومشاريع ريادة الأعمال والبحوث المتميزة بما يتماشى مع حزمات الرعاية في الوزارة. وقد تشمل الرعاية جوائز مالية، أو التدريب، أو التوظيف، أو تطوير مشاريع الطلبة لتصبح مشاريع ريادية قابلة للنمو أو أي طريقة مناسبة أخرى للرعاية، حسبما يتفق عليه الطرفان.