«شورك» تعزز دور طلبة التقنية في الحياة الجامعية

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات مبادرة شورك في دورتها الثانية هذا العام، والتي تهدف إلى تأكيد دور الشباب في المساهمة في صناعة القرار والمبادرات الاستراتيجية، من خلال حوارات مباشرة ومفتوحة مع الطلبة والخريجين حول موضوعات وقضايا تمس حياتهم الجامعية والسماع لآرائهم ومقترحاتهم والحلول التي يقدمونها لتخطي أية تحديات تواجههم، وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وحضر الدكتورعبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا جلسات شورك، والتقى الطلبة والخريجين وناقش معهم أبرز التحديات التي تواجههم في التعامل مع الخدمات الرقمية.

وحول المبادرة أوضح الشامسي أن «شورك» من المبادرات الهامة للكليات، لذا تم إطلاق الدورة الثانية هذا العام من «شورك» بعد عودة الحياة لطبيعتها بالدولة والتمكن من تنظيم لقاءات مفتوحة وحضورية مع الطلبة والخريجين من خلال سلسلة لقاءات تعقد في مقر كل فرع من فروع الكليات بهدف مشاركة أكبر عدد من الطلبة ومن تخصصات وسنوات دراسية مختلفة، حيث تم تخصيص دورة شورك هذا العام لمناقشة الخدمات الرقمية الموجهة للطلبة والخريجين لرفع مستوى الجودة والفاعلية فيها.

من جانبه ذكر أحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية، أن مبادرة «شورك» مبادرة رائدة في الكليات وتحظى بمشاركة فاعلة من الطلبة حيث تم استعراض نحو (32) خدمة رقمية والتركيز على (7) خدمات منها ذات الأولوية لدى الطلبة، والتي عرض الطلبة خلالها تجاربهم وخبراتهم التي ناقشوها مع المسؤولين والمعنيين بتلك الخدمات، وقدموا حلولاً فاعلية لتجاوز التحديات وتحقيق التطوير، مشيرا إلى أنه يتم توثيق الآراء جميعها ودراسة إمكانية التطبيق لها بشكل مباشر أو مرحلي، وفق معطيات الفكرة المطروحة والحاجة لها.