الإمارات والأردن تدشنان «مركز المسرّعات الحكومية»

دبي (الاتحاد)

دشنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية «مركز المسرّعات الحكومية» في العاصمة الأردنية عمان، المستلهم من أنموذج المسرعات الحكومية الإماراتية، ضمن مبادرة هادفة لتوفير مختبر مفتوح لتطوير خدمات وآليات عمل حكومية مبتكرة تختصر الزمن والجهد وتبسّط العمليات وتسرّعها وتسهل رحلة المتعاملين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين الإماراتية والأردنية في التحديث الحكومي.

وافتتح مركز المسرعات الحكومية في العاصمة الأردنية عمان، بحضور سعادة أشرف سمارة الزعبي أمين عام رئاسة الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، ووفد رسمي إماراتي ضم عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ود. ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى الأردن، وفوزية الطاير رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ود. راضية الهاشمي مدير إدارة المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين في البلدين. ويهدف مركز المسرعات الحكومية في الأردن، إلى إيجاد حلول فعالة وسريعة لمختلف التحديات في فترة زمنية محددة بـ 100 يوم، ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز واختصار الجهد والوقت وتقديم أفضل الخدمات للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة المجتمع، وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2025 الخاصة بالمملكة.

محمد القرقاوي

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة في العمل الحكومي، ونقلها إلى الدول الشقيقة والصديقة لتطوير العمل الحكومي، في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال.

وأشار معاليه إلى أن افتتاح مركز المسرعات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية يشكل إحدى ثمرات الشراكة الاستراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي بين حكومتي البلدين، ويأتي تتويجاً لجهود فرق العمل المشتركة التي عملت لإنجاز المركز وتجهيزه بأحدث التقنيات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في فترات زمنية قصيرة والارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي في الأردن.

إبراهيم الجازي

من جهته، أكد معالي الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، أهمية الشراكة الاستراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي بين حكومتي الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل المؤسسي في القطاع العام.

تحديث العمل الحكومي لخدمة المجتمعات

وقال عبد الله ناصر لوتاه: إن افتتاح مركز المسرعات الحكومية الأردنية الأول من نوعه في المنطقة خارج دولة الإمارات، يمثّل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، التي تم إطلاقها في 2018، ونجحت في بناء قدرات نحو 6000 من الكوادر الحكومية، كما يشكل فرصة للاحتفاء بإنجازات فرق عمل الدفعة الأولى للمسرعات الحكومية الأردنية، التي عملت على تسريع الإنجازات والابتكار في 5 حلول لتحديات رئيسية بالاستعانة بمنهجية عمل الـ100 يوم.

100 يوم لابتكار حلول لـ 5 تحديات

يشكل مركز المسرعات الحكومية الأردنية حاضنة لتسريع الإنجاز وتعزيز العمل الحكومي، ويأتي افتتاحه في مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الأردنية عمان، ضمن جهود حكومتي البلدين لتبادل الخبرات والتجارب ونقل النماذج المبتكرة في العمل الحكومي.

وعملت الفرق المشتركة من البلدين، على تنظيم أكثر من 150 ورشة عمل تدريبية للكوادر الأردنية، هدفت لتنمية قدراتهم في منهجيات عمل المسرعات الحكومية، وتدريب فريق إدارة المسرعات، وشارك في الورش نحو 6000 من الموظفين الأردنيين، تلقوا أكثر من 80 ألف ساعة تدريب. ونجحت فرق عمل الدفعة الأولى للمسرعات الحكومية الأردنية المكونة من 20 جهة حكومية وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين، في تطوير حلول لخمسة تحديات رئيسية، ضمن 5 ورش عمل تفاعلية بدأت العام الماضي لوضع خطط مستقبلية للتحديات الرئيسية، والتصميم التشاركي بين الجهات الحكومية، وضمان استدامة الحلول لهذه التحديات وتوسيع مجالاتها بحيث يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، من خلال اعتماد منهجية الـ 100 يوم للمسرعات الحكومية.

