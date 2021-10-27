صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الكورية تعزيز علاقات التعاون

سيؤول (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، أمس، مع معالي بارك يونغ سوك-رئيس الجمعية الوطنية الكورية، سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت إليه العلاقات القائمة من شراكة استراتيجية تشهد نمواً وتطوراً في المجالات كافة.

وأكد معالي صقر غباش أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات والدبلوماسية البرلمانية في العمل جنباً إلى جنب وبالتعاون والتنسيق مع حكومتي البلدين الصديقين اللذين احتفلا عام 2020 بمناسبة مرور «40» عاماً على تأسيس هذه العلاقات، مشيراً في هذا الصدد إلى دعم كوريا لدولة الإمارات في المحافل الدولية ومنها استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي عام 2009، واستضافة معرض إكسبو.

ووجه معالي صقر غباش دعوة إلى معالي رئيس الجمعية الوطنية الكورية لزيارة دولة الإمارات بهدف الاطلاع على تجربة الدولة في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها وزيارة معرض إكسبو 2020دبي.

بدوره رحب معالي بارك يونغ سوك-رئيس الجمعية الوطنية الكورية بمعالي صقر غباش والوفد المرافق في هذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وأعرب عن تهنئته لدولة الإمارات على تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي والنجاح المبهر في افتتاحه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مضيفاً أن الجناح الكوري الذي يقام تحت شعار «كوريا الذكية، تنقل العالم إليك»، يجسد التزام كوريا بالمساهمة في قيادة مستقبل البشرية إلى اتجاه أفضل من خلال تكامل الواقع مع الافتراضي والتنقل دون عوائق، كما أن كوريا ستستضيف إكسبو 2030.

وحضر اللقاء، حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأعضاء المجلس محمد عيسى الكشف، وجميلة أحمد المهيري، وعبيد خلفان الغول، وسعيد راشد العابدي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وعبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.