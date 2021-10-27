صقر غباش يزور النصب التذكاري في سيؤول

سيؤول (الاتحاد)

زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، أمس، النصب التذكاري في «مقبرة سيؤول الوطنية».

ووضع معالي صقر غباش إكليلاً من الزهور أمام النصب الذي يرمز إلى ضحايا الشعب الكوري الذين قدموا أرواحهم لأجل بلدهم، كما وضع البخور التقليدي تقديراً لتضحيات الشعب الكوري تجاه وطنه. وقال معاليه في كلمة دونها في كتاب الزوار:«ونحن نقف اليوم أمام النصب التذكاري للمقبرة الوطنية، نتذكر بكل الإجلال والتقدير أولئك الذين ضحوا بحياتهم حباً لوطنهم، وحرصاً على الدفاع عن استقلاله، وهذا أغلى ما يستطيع الإنسان أن يجود به من أجل كل ما هو خير لوطنه ولشعبه ولذلك ستظل ذكراهم خالدة في عقول وقلوب الجميع نموذجاً للفداء والتضحية». ويضم وفد المجلس في عضويته كل من: حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، ومحمد عيسى الكشف، وجميلة أحمد المهيري، وعبيد خلفان الغول، وسعيد راشد العابدي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.