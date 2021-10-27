مبادرات لـ«شؤون الوطني» تعزز ثقافة المشاركة السياسية

أبوظبي (الاتحاد)

وضعت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، نهجاً مستداماً للتواصل والتفاعل مع جميع شرائح المجتمع، كما وضعت البرامج التي تسهم في بناء الوعي والتعريف بالعمل البرلماني في دولة الإمارات والإنجازات التي حققها وما زال يحققها. وقد حرصت الوزارة خلال مسيرتها التي تصل إلى (15) عاماً على إطلاق المبادرات المبتكرة، التي تأتي ضمن رؤية شاملة، بهدف تفعيل المشاركة الفاعلة من جانب أبناء الوطن. حيث عقدت الوزارة ضمن هذه الرؤية (165) محاضرة وورشة شارك فيها (28.428) مشاركاً، كما نظمت (9) منتديات لبناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، والتي شهدت حضور أكثر من (7278) طالباً.

ويعد تعزيز ثقافة المشاركة السياسية هدفاً استراتيجياً للوزارة عملت على تحقيقه- منذ تأسيسها- من خلال تنفيذ برامج توعوية تستهدف كافة فئات المجتمع للتعريف ببرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة «حفظه الله» في العام 2005م، وزيادة الوعي بطبيعة الحياة البرلمانية في الدولة، إضافة إلى التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والاختصاصات التي يمارسها وما حققه من إنجازات لخدمة الوطن والمواطن. حيث تحظى هذه المبادرات والبرامج بمعدلات انتشار مرتفعة بوصولها إلى (3) ملايين مستخدم لقنوات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات المبتكرة، ومنها: مبادرة رحلة العملية الانتخابية التي تهدف إلى تعريف المجتمع بمراحل تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ومبادرة الورشة التدريبية الإلكترونية للتعريف بالحياة البرلمانية في دولة الإمارات.