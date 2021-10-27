«اجتماعية الوطني» تناقش الضمان الاجتماعي

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، بحضور ممثلين عن دوائر ومؤسسات حكومية محلية واتحادية معنية بالموضوع، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وحميد علي الشامسي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي: إن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى جهود الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في شأن الموضوع، وتقديم العون وآليات صرف المساعدات المالية والعينية للمستحقين والتحديات التي تواجهها، وتم التطرق لآلية بحث وتحديد الفئات المستفيدة، والتنسيق الإلكتروني بين مختلف المؤسسات، كما استمعت اللجنة من تلك الجهات حول التحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.