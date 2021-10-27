شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس رواندا

كيغالي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا في العاصمة كيغالي، وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يجريها معاليه والوفد المرافق له، إلى عدد من دول القارة الأفريقية لتعزيز العلاقات الراسخة والوطيدة بين دولة الإمارات ودول القارة، وخلق شراكات جديدة بما يحقق مصالح وطموحات شعوبهم.