الرئيس الكولومبي يستقبل الجروان وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح

بوغوتا (وام)

استقبل فخامة إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام المشاركين في الجلسة السابعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي عقدت في مقر البرلمان الكولومبي في العاصمة بوغوتا، وذلك بحضور سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

ووقع معالي الجروان مذكرة تفاهم مع جامعة سيرجيو أربوليدا الكولومبية بهدف تعزيز التعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والجامعة الكولومبية في مجالات التسامح والسلام، والشراكة من أجل تعزيز تعليم التسامح في المجالات الثقافية والعلمية.