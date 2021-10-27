سفير الدولة يلتقي وزير الزراعة وحماية البيئة في تركمانستان

عشق أباد (وام)

التقى أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى عشق أباد بمعالي ألطييف الله نور، وزير الزراعة وحماية البيئة في جمهورية تركمانستان، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل خلال اللقاء - الذي عقد في مقر وزارة الزراعة وحماية البيئة التركمانية - رسالة من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى معالي ألطييف الله نور تشكر فيها تركمانستان على دعمها ترشيح الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ/COP28/ الذي سيعقد في 2023.