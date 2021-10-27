بلدية أبوظبي تطلع على مقترحات سكان «الفلاح»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ملتقى افتراضياً لسكان الفلاح عبر تطبيق (فريجنا)، وذلك للاطلاع على تطلعات ومتطلبات السكان، وتعزيز علاقات التعاون والتواصل مع شرائح المجتمع.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي في كلمته التي تُليت في افتتاح أعمال الملتقى أن الملتقيات المجتمعية جاءت كصيغة حضارية تشاركية تستهدف إشراك المجتمع في الرؤية والأهداف، والمقترحات التي من شأنها إسعاد أفراده والارتقاء بجودة حياتهم، وهذه بحد ذاتها أولية قصوى لخطط البلدية ومشاريعها، لأن المجتمع القيمة الأغلى والهدف الأسمى لجميع الجهود المبذولة.

وأضاف: تحرص بلدية مدينة أبوظبي على تطوير آليات عملها، واتباع أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تحسين خدماتها بما يحقق رضا المجتمع التام، واستحسانه، وبالوقت ذاته بما يلبي المتطلبات والاحتياجات المجتمعية في بيئة سكنية، واقتصادية ومعيشية راقية المواصفات، متكاملة الخدمات، مشيراً أن هذه الملتقيات هي منابر للإدلاء برؤية السكان التي تأخذ مكاناً محترماً ومقدراً لدى جميع العاملين في البلدية، وتنظر إليها البلدية بعين الاهتمام والدراسة والتنفيذ، وفقاً للأولويات والاحتياجات العامة.

على الصعيد ذاته تضمن ملتقى الفلاح الافتراضي عرضاً تفصيلياً للخدمات المقدمة إلى المجتمع، واستعراض المشاريع المنجزة والخطط المستقبلية في منطقة الفلاح، والإنجازات التي حققتها البلدية في مجال خدمة المتعاملين، وتعزيز البنية التحتية والمرافق الخدمية.

وفي ختام أعمال الملتقى تم استقبال آراء السكان ومتطلباتهم، وملاحظاتهم، ليتم رفعها إلى الجهات والقطاعات والإدارات المختصة للعمل على دراستها، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها حسب الأولويات.