للارتقاء ببيئة العمل.. دليلان إرشاديان لـ«تدوير»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن اعتماد اللجنة الفنية التابعة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدليل الإرشادي لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة، وكذلك الدليل الإرشادي لخدمات البنية التحتية لجمع ونقل النفايات البلدية الصلبة، اللذين أعدهما مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال مجموعة العمل الفنية، التي تضم عدداً من الجهات المحلية والاتحادية، وذلك وفقًا للإجراءات المعتمدة بالمجلس، لتطوير عملية مواءمة المواصفات على مستوى الإمارة.

ويتضمن «الدليل الإرشادي لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة» مجموعة عمل تضم إلى جانب «تدوير» 11 عضواً هي وزارة التغير المناخي والبيئة، هيئة البيئة -أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، بلدية الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مركز أبوظبي للصحة العامة، جامعة الإمارات، مجموعة الخياط للاستثمار وشركة مدن العقارية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير:«إن إصدار وتطوير هذه الأدلة الإرشادية يساهم في توفير بيئة تشريعية وإدارية وفق أعلى المعايير، لتطوير الخدمات المقدمة من جانبنا لصالح مجتمع إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمركز ويتناغم مع رؤية أبوظبي 2030».

من جهته، قال الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة«:»أن اعتماد هذه الأدلة، يأتي ضمن إطار الخدمات التمكينية التي يقدمها المجلس، للشركاء المعنيين في إمارة أبوظبي، في مجال مواءمة المواصفات، وذلك من خلال تعاون وتضافر كافة الشركاء المعنيين في الإمارة.