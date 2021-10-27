«ميديكلينيك» تخطط لتوظيف 1000 مواطن في فريق العمل

دبي (الاتحاد)

أعلنت ميديكلينيك الشرق الأوسط، أمس، عن مبادرة لجذب 1000 مواطن إلى فريق العمل لديها، لتحقيق نجاح مبادرة استهداف مواطني دولة الإمارات لتمثيل القطاعين الخاص وشبه الحكومي.

وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط: نحن الآن في وضع أفضل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق انضمام الموظفين الإماراتيين للمجموعة وضمان تقدمهم الوظيفي فيها، ويضم فريق العمل في ميديكلينيك الشرق الأوسط حالياً عدداً من الموظفين الإماراتيين في كل من الوظائف الإدارية والطبية وغير الطبية، وتسعى الآن لتوظيف المزيد من الكوادر الإماراتية من خلال خلق فرص جديدة، عبر خطة تشمل تأسيس أكاديمية تعليمية للكوادر الإماراتية، لتطويرهم وإعدادهم لمجموعة متنوعة من الأدوار في ميديكلينيك، مع نهج واضح للتقدم الوظيفي المرتبط بمعايير الأداء، بالإضافة إلى برنامج إرشاد وتوجيه مخصص للموظفين الإماراتيين. كما سيتم إنشاء برامج تدريبية جديدة في مجالات مثل الصيدلة والتمريض وطب الأسنان. والجدير بالذكر أن ميديكلينيك على تعاون قائم مع مجموعة من المؤسسات التعليمية لجذب الكوادر الإماراتية لمناصب طبية وصحية مساعدة، منها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة العين وجامعة أبوظبي. وقال أحمد علي، المدير التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: بصفتنا ميديكلينيك، نحرص على استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية، ودعم جهود الحكومة الرشيدة لخلق الفرص لمواطنيها.