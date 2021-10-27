اعتماد دولي لـ«التأهيل التخصصي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي مؤخراً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) - إحدى المنظمات غير الربحية الرائدة في مجال سلامة المرضى في العالم ومقرها الولايات المتحدة الأميركية- كأول مستشفى متخصص بخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد يحصل على هذا الاعتماد في المنطقة.

ويعتبر مستشفى التأهيل التخصصي التابع لمجموعة «كابيتال هيلث» خطوة رائدة في مجال إعادة التأهيل والرعاية الطبية الطويلة المدى للمرضى بعد الإصابات الحادة وبرامج التأهيل والفطام عن أجهزة التنفس الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلقَ المستشفى بالتعاون مع معهد شيرلي ريان أبيليتي لاب، والمعروف سابقاً بمعهد شيكاغو لإعادة التأهيل، ونجح في ترسيخ مكانتهِ المميزة في العاصمة كوجهة علاجية رائدة تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي 2030. وتعقيباً على الاعتماد الدولي، قال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي ومجموعة «كابيتال هيلث»: يسعدنا الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) حيث تعمل اللجنة مع منظمات الرعاية الصحية من أكثر من 100 دولة.

مشعل القاسمي

وأضاف القاسمي: «إن الاعتماد سيمكننا من تعزيز تقديم أفضل طرق الرعاية الصحية بمعايير عالمية المستوى، حيث تمتلك اللجنة الدولية فريقًا مدربًا ومعتمدين دوليين يعملون في خمس قارات حول العالم من أجل إيجاد عالم يتلقى فيه كل مريض أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية، إضافة إلى الاستفادة من أحدث الأفكار العالمية في مجال سلامة المرضى وتحسين الجودة».

وتابع: مستشفى التأهيل التخصصي خضع لمسح شامل ودقيق من قبل اللجنة الدولية المشتركة قبل الحصول على الاعتماد، فيما يخص جودة المستشفى وطرق الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى بأسلوب ابتكاري، مشيراً إلى أنه بمجرد الحصول على الاعتماد الدولي يجب أن تستمر المستشفيات في تقديم أعلى متطلبات الجودة الصحية، من خلال إعادة المسح الدوري للجنة المستقلة التي يساعد خبراؤها العالميون بانتظام المستشفيات في سعيهم لتحقيق أهداف الجودة الخاصة بهم ونتائج رعاية المرضى والتحسين المستمر لسلامة وجودة الرعاية الصحية، من خلال توفير التعليم المستمر والخدمات الاستشارية والشهادات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مستشفى التأهيل التخصصي يتميز بتقديمه خدمات الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل المعتمدة دوليًا.