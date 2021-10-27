إطلاق أول مختبر للأمن السيبراني

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومعرض «إنترسك» الحدث العالمي لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة عن عقد شراكة استراتيجية لإطلاق أول مختبر للأمن السيبراني وذلك ضمن فعاليات الحدث الدولي المقرر انعقاده في الفترة بين 16 إلى 18 يناير 2022.

ويقام «إنترسك» بدورته الثالثة والعشرين تحت عنوان «توحيد جهود خبراء القطاع من أجل أمن وسلامة الأجيال المستقبلية».. وتم تطوير مختبر الأمن السيبراني لتسليط الضوء على تقنيات التحقيق وقدرات الأدلة الجنائية الرقمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من الهجمات السيبرانية العابرة للحدود ومواجهتها. ويشمل برنامج «إنترسك» في عام 2022 الأمن السيبراني كأحد الإضافات الجديدة التي تحتل مركز الصدارة ضمن إطار العمل المتجدد للمؤتمر الدولي حيث يركز إنترسك على الابتكار والتكنولوجيا من خلال إنشاء مختبر للأمن السيبراني حيث يناقش فيه قادة القطاع العالميين والإقليميين جوانب مهمة في منصة ديناميكية لتبادل المعرفة.

وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات - الذي سيفتتح مؤتمر مختبر الأمن السيبراني - إن مجلس الأمن السيبراني يهدف خلال مشاركته في فعاليات الحدث الدولي إلى تسليط الضوء على مبادرات الإمارات المبتكرة والمتطورة في مجال الأمن السيبراني وجهودها في عقد الشراكات العالمية الفاعلة وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود العالمية للتصدي للهجمات السيبرانية العابرة للحدود بما يعزز الأمن الرقمي العالمي.

وأضاف: أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني والذي ظهر جلياً في مؤشرات التنافسية العالمية حيث تشكل حماية أمننا السيبراني والحفاظ على استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية أولوية قصوى في استراتيجية المجلس لمواجهة الهجمات الإلكترونية المشبوهة باستباقية وكفاءة عالية.

وأشار إلى أن الحفاظ على الأمن السيبراني وحماية الأصول الرقمية على رأس جدول أعمال مختبر الأمن السيبراني بمشاركة دولية واسعة تعزز مكانة الإمارات مختبراً دولياً للإبداع والابتكار في خلق أدوات جديدة وتقنيات متطورة قادرة على مواجهة الهجمات السيبرانية الحالية والمستقبلية على مستوى العالم. ونوه سعادته إلى أن مشاريع الخمسين تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة سيبرانيًا، وترسخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، وترتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات وصولاً إلى تحقيق أفضل المراتب عالمياً.