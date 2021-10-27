أمطار متفاوتة في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت يوم أمس، مناطق متفرقة في رأس الخيمة سقوط أمطار متفاوتة ما بين الغزيرة والمتوسطة، والتي جرت على أثرها عدد من الوديان، خاصة في المناطق الشمالية من الإمارة، كما سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أمس أقل درجة حرارة في جبل جيس (رأس الخيمة) بـ 13.3 درجة مئوية، كما سقطت أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة. وتشهد هذه الفترة من السنة انخفاضاً وارتفاعاً في درجات الحرارة، والتي تكون متفاوته نتيجة لتقلبات الطقس، والتي تسمى لدى المتخصصين في الأجواء محلياً بـ الوسمي و«الوسم» هو مصطلح لفترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية كل منزلة 13 يوماً، وهي العواء ودخوله يوم 16 من أكتوبر، ويليه السماك ودخوله يوم 29 أكتوبر، ثم الغفر يوم 11 نوفمبر وأخيراً الزبانا يوم 24 نوفمبر، وينتهي الوسم يوم السادس من شهر ديسمبر، فيما يبلغ عدد أيامه 52 يوماً ويعده البعض 60 يوماً، إذ ينتهي منتصف ديسمبر.