ضاحي خلفان يثمن دور «صندوق الفرج»

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمبادرات صندوق الفرج لمساعدة المعسرين ومد يد العون إلى نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأسرهم الذين تضطرهم الظروف في كثير من الأحيان إلى طلب المساعدة، فلا يجدونها، ومن هنا كانت الحاجة لمثل هذا الصندوق لقضاء حاجاتهم الحياتية الأساسية، وإعانتهم على البدء من جديد وعودتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.

وأكد معاليه ضرورة دعم كافة الجهود الإنسانية والمبادرات الخيرية للصندوق، داعياً الجهات المعنية للتعاون معه في هذا العمل الخيري، وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين من نزلاء المؤسسات العقابية، وأسرهم.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه كلاً من اللواء متقاعد، خليل داود بدران، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ونائبه اللواء متقاعد، محمد بالعوضي المنهالي، والعقيد حمد عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الصندوق، والعقيد الدكتور راشد خلفان الذخري، والمقدم برقان أحمد عبدالله، أمين الصندوق، وصالح مسلم الكتبي.

حضر اللقاء، اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

واطلع معاليه من رئيس وأعضاء الصندوق، على شرح حول الخطة الاستراتيجية للصندوق وأهم أهدافه ورسالته، والفئات المستهدفة المستفيدة من مساعداته، والآليات والمعايير التي يتم صرف المساعدات على مستحقيها، والشركاء المساهمين في دعم مبادرات الصندوق.