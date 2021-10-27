شرطة دبي تؤكد جاهزيتها بتسهيل انسيابية حركة السير والمرور

دبي (الاتحاد)

أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حرص شرطة دبي على تعزيز أمن الطرق للسائقين ومستخدمي الطريق، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية أمام زوار القرية العالمية.

جاء ذلك، خلال إشرافه مساء أمس الأول على توزيع مرتب تزويد الإدارة العامة للمرور للقرية العالمية، موضحاً أنه تم الانتهاء من وضع الخطط المرورية اللازمة لتوفير الانسيابية في حركة السير والمرور وتفادي ازدحام المركبات، لتأمين وضبط الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى القرية العالمية. مشيراً إلى نشر الدوريات في الشوارع الخارجية كشارع محمد بن زايد، وشارع الإمارات، بالإضافة إلى الشوارع الداخلية المؤدية إلى القرية العالمية لتنظيم حركة السير، وتفادي الازدحام المروري، وتسهيل مرور أفراد الجمهور ووصولهم إلى وجهتهم دون تأخير. لافتا إلى تمركز الدوريات عند مدخل القرية العالمية الذي يستقبل حركة السير القادمة من الشارقة، وأخرى عند المدخل الذي يستقبل حركة السير القادمة من أبوظبي، بالإضافة إلى دوريات عند نقطة التقاء مخرج (الجمهور) القرية العالمية مع شارع محمد بن زايد، وعند نقطة التقاء مخرج (كبار الشخصيات والحافلات وسيارات الأجرة) في القرية العالمية مع شارع محمد بن زايد، كما تم تخصيص عدد من أفراد الشرطة لتنظيم حركة السير في الشوارع الداخلية حول القرية وفي مواقف السيارات.

وأضاف: كما تم تحديد الاحتياجات المطلوبة من الدوريات المرورية ورقباء السير، بهدف الوقوف على تأمين وضبط الحركة المرورية في القرية، وأداء بعض المهام الأخرى كإغلاق المواقف الممتلئة، وتحويل حركة السير إذا تطلب الأمر. بالإضافة إلى أنه تم تحديد مواقع لتمركز الدوريات ورقباء السير لتسهيل الحركة، وتوجيه المركبات إلى استخدام الشوارع البديلة أثناء فترة الازدحام.

وأشار إلى أن مرتب المرور القائم على تنظيم الحركة المرورية في القرية العالمية مستعد لتوفير كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات لتسهيل وصول الزوار إلى وجهتهم، بالإضافة إلى التحلي بالدور الإيجابي والسلوك المتميز في التعامل بالمرونة والحكمة، وكذلك التحلي بروح الأخلاق الطيبة والمرحة وسعة الصدر في التعامل مع الجمهور.