«أكتوبر الوردي» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي مبادرات تثقيفية لمنتسباتها للتوعية بسرطان الثدي في مبنى مجمع إدارات الشرطة بأبوظبي ومديرية شرطة العين، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالمرض والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام «أكتوبر الوردي»، وبهدف الارتقاء بمستوى وعي المجتمع حول تأثيرات هذا المرض.

وأوضحت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات أن الفعالية شهدت استشارات ونصائح طبية وغذائية وإقبالاً كبيراً من منتسبات شرطة أبوظبي على الفحوص والتصوير الإشعاعي «الماموغرام» وتفاعلاً يعكس جهود شرطة أبوظبي في العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وذكرت أن سرطان الثدي مرض يصيب النساء، لكنه قد يصيب الرجال أيضا بنسب اقل وأن المرأة في سن الأربعين تكون أكثر عرضة.