«إقامة دبي»: 17 ألف معاملة لـ«إكسبو»

دبي (الاتحاد)

أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن قطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة نجح في تحقيق نتائج وإنجازات باهرة خلال عامي 2020-2021، أسهمت في تحقيق أعلى النتائج وارتفاع معدل السعادة للموظفين والمتعاملين.

ونوه بجهود الموظفين الذين يعدون مكسباً للإدارة لما يتمتعون به من قدرات وكفاءات عالية، مؤكداً أن ما شهدناه من جهود في إنجاز معاملات أذونات الدخول والإقامة الخاصة بإكسبو2020، والتي بلغت 17 ألف معاملة، تعد فخراً للإدارة.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق محمد أحمد المري لقطاع أذونات الدخول والإقامة ضمن جولات حوكمة الأداء المؤسسي، بحضور اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد الدكتور على عجيف الزعابي، المستشار القانوني لإقامة دبي، وعدد من المسؤولين والضباط.

أبرز النتائج

واطلع الفريق محمد المري خلال جولته على المؤشرات الاستراتيجية وأبرز الإحصائيات والإنجازات والمبادرات التي حققها قطاع أذونات الدخول والإقامة خلال عام 2020- 2021، وأهمها التحول الرقمي لأذونات الدخول والإقامة، حيث حققت الإدارة نسبة 100% في عام 2020.

كما اطلع على نتائج السعادة التي حققها القطاع، حيث بلغت نسبة سعادة الشركاء الاستراتيجيين 99.8%، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين 94%، فيما وصلت نسبة سعادة الموظفين 91,53%، وكانت نسبة تطوير الكوادر البشرية 98%.

جوائز

واستمع الفريق المري، إلى عرض حول أهم الجوائز التي فاز بها القطاع في عام 2019-2020، منها الحصول على أفضل قطاع في الجاهزية للمستقبل، وأفضل قطاع في الرشاقة المؤسسية، ومن الأكثر القطاعات تحسيناً في مستوى الأداء، وحاصل على فئة خمس نجوم، وحقق المركز الثالث في أفضل قطاع في تحقيق الموقع الريادي، وحائز المركز الأول كأفضل قطاع في إدارة المواهب المحترفة، والمركز الثالث كأفضل قطاع في التمكين الذكي.

واطلع، على جهود القطاع في تنظيم وإطلاق مبادرات ترفع من نسبة السعادة الوظيفية، والبالغ عددها 12 مبادرة، منها مبادرة «أنت الرابح معنا» والتي حققت أعلى نسبة في الرضى الوظيفي حيث بلغت 100%، ومبادرة «إبداعكم تميزت» وحققت نسبة 99.7% في رضا الموظفين، فيما بلغت نسبة مبادرة «الموظف المثالي» 98%، بينما حصلت مبادرة «مجلس السعادة» على نسبة 98% من الرضا الوظيفي، ومبادرة «مجلس الموظف» على 97%خلال عام 2020.

كما اطلع على مشاركة قطاع أذونات الدخول والإقامة في المسؤولية المجتمعية، والعمل التطوعي الذي يعد أحد أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي في الإمارات، كما اطلع على أبرز مشاركاتهم في الأنشطة الرياضية التي تسهم في تعزيز السمعة المؤسسية وتحسين صورة الإدارة في المجتمع.

وشكر الفريق المري، الموظفين على تعزيز استراتيجية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة العالية.