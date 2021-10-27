تذاكر مجانية لـ«إكسبو».. كيف تحصل عليها؟

حسام عبدالنبي (دبي)

زيارة حدث عالمي بحجم «إكسبو 2020 دبي» تمثل حلماً وفرصة قد لا تتكرر لجميع المقيمين في دولة الإمارات، ولهذا الغرض تبارت مختلف الشركات العاملة بالدولة في منح عملائها تلك الفرصة، عبر منحهم تذاكر مجانية لزيارة «إكسبو 2020 دبي» عند شراء منتجاتها أو الاستفادة من خدماتها، وهي محاولة تحقق منفعة مزدوجة للطرفين، حيث توفر الشركات التذاكر المجانية من أجل القيام بمسؤوليتها المجتمعية والقيام بالواجب الوطني في دعم الحدث العالمي من جهة، مع استهداف زيادة مبيعاتها من جهة أخرى وضمان ولاء المتعاملين معها.

ويمكن لسكان دولة الإمارات وزائريها الحصول على الفئات المختلفة من تذاكر «إكسبو» عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية، أو حجز إقامة فندقية، أو شراء تذكرة طيران وباقات الاتصالات وزيارة الوجهات الترفيهية وحتى شراء البيتزا.

وتتوافر التذكرة (الموسمية) لزيارة «إكسبو» بسعر 495 درهماً، وتمتد لمدة ستة أشهر، للتعرف على جميع الدول المشاركة واستكشاف أفضل ما لديها من فنون وموسيقى وعمارة ورياضة ورفاهية وعلوم وثقافة وما هو أكثر. كما تتوافر تذكرة (الدخول المتعدد) بسعر 195 درهماً، وهي صالحة للدخول المجاني لمرات دخول غير محدودة لمدة 30 يوماً متتالياً من أول يوم من الاستخدام. أما تذكرة (اليوم الواحد) فتباع بسعر 95 درهماً وهي صالحة للدخول لمرة واحدة في الفترة بين الأول من أكتوبر 2021 و31 مارس 2022.

وتباع التذكرة (المتميزة) بسعر 1750 درهماً وهي صالحة للدخول غير المحدود لمدة 6 أشهر كاملة، وتتيح دخول لخمس مرات إلى الردهة الفاخرة في نادي 2020 من إعمار، مع خدمة خادم مخصص وجولات بصحبة مرشد لمدة نصف يوم في موقع «إكسبو» والدخول عبر المسار السريع عند كل زيارة للحدث العالمي.

استخدام بطاقة الائتمان

وأتاحت بنوك عاملة في الدولة لحملة بطاقاتها الائتمانية عرض اشترِ 1 واحصل على 1 مجاناً على تذاكر «إكسبو 2020 دبي»، وذلك عند استخدام نوعيات معينة من البطاقات الائتمانية في شراء التذاكر، وذلك حتى 5 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنه يمكن للعملاء الاستمتاع بأروع حدث في العالم مع الأصدقاء والعائلة باستخدام العرض لشراء التذاكر الموسمية أو تذكرة الدخول المتعدد، أو تذكرة اليوم الواحد.

وفي الإطار ذاته، أعلنت «ماستركارد»، شريك تقنية المدفوعات الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، أنها ستقوم بتشغيل منصة الدفع وحجز التذاكر الخاصة بالحدث الدولي، لتتيح للزوار الفرصة لدعم جهود مكافحة التغير المناخي. وتوفر «ماستركارد» ميزة إضافية تمكّن زوار «إكسبو 2020 دبي» من التبرع لصالح التحالف «من أجل كوكبنا الثمين» عند سداد ثمن تذاكرهم، حيث يهدف التحالف لإعادة زراعة 100 مليون شجرة على مستوى العالم بحلول عام 2025، ويسعى لمضافرة جهود الشركات والحكومات والمستهلكين لمواجهة التغير المناخي، ولذلك يمثل إشراك زوار «إكسبو 2020 دبي» في هذه الجهود خطوة مهمة نحو تمكين المستهلكين من اتخاذ إجراءات مباشرة وبسيطة لحماية كوكب الأرض.

إقامة فندقية

طرحت فنادق شهيرة في الدولة عروضاً متفاوتة للحجز تتضمن الحصول على تذاكر مجانية للحدث العالمي، حيث أعلن فندق «أتلانتس» عن باقات «إكسبو» الاستثنائية التي تتيح الاستمتاع بالإقامة في المنتجع الأكثر شهرة في دبي، مع التمتع بفرصة حضور أضخم معرض على مستوى العالم والذي سيُضفي مزيداً من الروعة على الإقامة، وذلك عند حجز إقامة لمدة 3 ليالٍ أو أكثر في أحد أجنحة الفندق، أو حجز إقامة لمدة 5 ليال أو أكثر في إحدى غرف الضيوف أو غرف «إمبيريال كلوب»، مع حصول كل شخص يقيم في الغرفة على تذكرة مجانية لحضور معرض «إكسبو 2020» من أجل اصطحاب العائلة والأصدقاء للاستمتاع بتجربة لا تتكرر. وللوصول إلى موقع «إكسبو 2020» أتاح «أتلانتس» للنزلاء إمكانية تجنب الطوابير والتمتع بتجربة وصول مُميزة مع مجموعة متنوعة من خيارات النقل ومنها الطائرة الهليكوبتر أو حافلة «إكسبو 2020» أو وسائل النقل الخاص.

وأكدت الفنادق أن معرض «إكسبو 2020» سوف يُبهر زواره بتقديمه 60 فعالية يومية على مدار 173 يوماً من خلال 192 جناحاً لمختلف الدول، مشيرة في عروضها الترويجية أنه مع الفعاليات الأصيلة المصمَّمة لتناسب الجميع، سوف يستمتع ضيوف «إكسبو دبي» بحفلات موسيقية لنخبة من ألمع الفنانين، والمواكب اليومية، والتصميمات المعمارية المتطورة، ومشاهير الطهاة العالميين، والاحتفالات الخاصة إلى جانب أكثر من 200 منفذ لتقديم الأطعمة والمشروبات تقدِّم المأكولات من جميع أنحاء العالم.

وضمن ذات التوجه أعلنت شركات سياحية ووجهات ترفيهية في الدولة عن طرح عروض تتيح الدخول المجاني إلى الحدث العالمي عند شراء تذكرة في عدد من الوجهات الترفيهية.

تذكرة طيران

أعلنت «طيران الإمارات»، وهي شريك الطيران من فئة شريك أول رسمي لـ«إكسبو 2020»، عن تقديم تذكرة مجانية لزيارة «إكسبو 2020 دبي» ليوم واحد، وذلك لجميع المسافرين على متن الناقلة إلى دبي، في الفترة بين 1 أكتوبر المقبل لغاية 31 مارس 2022. وبمقتضى العرض يتم منح كل فرد في الحجز بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى «إكسبو 2020» حيث يمكن استخدام التذكرة للاستمتاع بالمعرض في أي يوم يتم اختياره.

وأتاحت «طيران الإمارات» إمكانية الاستفادة من عرض البطاقة المجانية للدخول ليوم واحد إلى «إكسبو 2020»، لركاب رحلات الترانزيت الذين يمرون بدبي فقط إذا كانت مدة انتظار رحلتهم التالية في دبي تتجاوز الست ساعات، داعية المسافرين على متن رحلاتها أو رحلات «فلاي دبي» خلال فترة فعاليات الحدث، إلى الحصول على بطاقة الدخول المجانية عبر إدخال تفاصيل كل مسافر عبر رابط خاص على موقعها الإلكتروني، ليتم إرسال البطاقات بالبريد الإلكتروني.

وأشارت الناقلة الإماراتية إلى أن أي مسافر على رحلة تشغلها «طيران الإمارات» إلى دبي أو عبرها مع محطة توقف لمدة 6 ساعات على الأقل في المدينة، سيكون مؤهلاً للحصول على بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى «إكسبو 2020 دبي»، لافتة إلى أنه تم اتخاذ تدابير احترازية لجعل زيارة «إكسبو 2020 دبي» آمنة وممتعة، وهي حيازة شهادة تطعيم ضد «كوفيد - 19» أو نتيجة سلبية لاختبار PCR تم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل الدخول إلى المعرض، حيث يمكن للمسافرين إجراء اختبار PCR مجاني عند الوصول إلى مبنى المطار رقم 3 الخاص بـ«طيران الإمارات» والبحث عن الصالات المخصصة لإجراء الاختبار قبل الوصول إلى نقطة الهجرة، مع إبراز تذكرة «إكسبو 2020» لإجراء الاختبار مجاناً.

شراء البيتزا

قامت شركة الآمار الغذائية، الوكيل الحصري لعلامة دومينوز بيتزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي المزود الرسمي للبيتزا في «إكسبو 2020»، بتوزيع أكثر من 1600 تذكرة «إكسبو» مجانية مُنذ انطلاق الحدث العالمي، ومن بينها 200 تذكرة «إكسبو» متعددة الدخول كعربون شكر «للعملاء المخلصين».

وأكدت شركة البيتزا التي افتتحت متاجر لها في المناطق الثلاث الرئيسية لـ«إكسبو 2020» (التنقل والاستدامة والفرص)، مواصلة توزيعها اليومي المجاني للتذاكر والتي تشمل 50 تذكرة دخول متعددة لـ«إكسبو» عند شراء أي واحدة من وجبات «إكسبو» الأربعة من أي متجر لدومينوز في جميع أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى ذلك تتزامن مع التوزيع اليومي للتذاكر، حملة «منشن واربح» على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمتد حتى نهاية مارس الُمقبل، وتتلخص المسابقة بالتقاط صورة لدومينوز بيتزا أو شعارها أو أحد متاجرها أو وسيلة توصيلها أو أي شيء آخر متعلق بدومينوز، لتُتاح فرصة الفوز لأي شخص بواحدة من عشر تذاكر «إكسبو» يومياً.

باقات اتصالات

لتشجيع المشاركة في أكبر تجمع ثقافي في العالم، أطلقت «اتصالات» وهي شريك الاتصالات والخدمات الرقمية الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، مجموعة من العروض والمزايا التي تشمل المكالمات ومضاعفة البيانات والخصومات على الفواتير والمحتوى التلفزيوني المطوّر وسرعات عالية للإنترنت المنزلي، بالإضافة إلى تذاكر مجانية لـ«إكسبو 2020 دبي». وتقدم الشركة تذكرة دخول ليوم واحد إلى «إكسبو 2020 دبي»، عند شراء خط الزوّار من فئة Premium بقيمة 125 درهماً، مع تقديم تذكرة واحدة للدخول المتعدد لـ«إكسبو» عند شراء خط الزوّار من فئة Premium+ بقيمة 200 درهم.

وتتيح «اتصالات» مضاعفة البيانات وخصومات على الفواتير بقيمة 225 درهماً للمشتركين الجدد والمشتركين الذين يقومون بتحويل خط الدفع المسبق إلى باقات Freedom التي تبدأ من 200 درهم، بالإضافة إلى باقات Emirati Freedom. ويحصل المشتركون الذين يتقدمون بطلب الاشتراك لهذه الباقات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق اتصالات على تذاكر مجانية إلى معرض «إكسبو 2020 دبي» من فئة اليوم الواحد أو الدخول المتعدد أو التذكرة الموسمية وذلك وفقاً للباقة التي يختارونها.

وأكدت «اتصالات» حصول المشتركين الجدد الذين يتقدمون بطلب الاشتراك في باقات eLife على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المتحرك على تذكرة الدخول المتعدد إلى معرض «إكسبو 2020 دبي» ومزايا مجانية أخرى تصل قيمتها إلى 1800 درهم.

فئات تحصل على تذاكر مجانية

أتاحت اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، تذاكر مجانية لقطاع واسع من الإماراتيين والمقيمين في الدولة، ووفق الموقع الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، تُتاح تذاكر مجانية طيلة مدة انعقاد المعرض لفئات أربع، تضم: (الأطفال والشباب ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، طلاب التعليم العالي والجامعي الذين يحملون بطاقات طلبة سارية من أي مؤسسة تعليمية في العالم، كبار السن والزوار الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، أصحاب الهمم، مع حصول مُرافق على حسم بنسبة 50% من سعر التذكرة الخاصة به.