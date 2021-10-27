«قيادة الأعمال الآسيوي» يناقش تحديات تغير المناخ

دبي (الاتحاد)

شهدت النسخة الهجينة الأولى من الجلسات النقاشية لمنتدى «قيادة الأعمال الآسيوي» مشاركة عددٍ من كبار القادة الآسيويين لمناقشة دور التكنولوجيا في الحقبة الجديدة بعد الوباء، والتدابير المهمة المطلوبة للتغلب على تحديات تغير المناخ. وأُقيم الحدث في جناح «دبي العطاء» في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك ضمن النسخة الخامسة عشرة للمنتدى.

وتحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، انطلقت جلسات المنتدى في «إكسبو 2020 دبي»، بعد ما يقرب من 12 شهراً من المناقشات الافتراضية بين قادة العالم، والتي عقدت جلساتها في مدينة المنتدى الافتراضية التي اعتمدت على أحدث التقنيات الإلكترونية.

وافتتح الجلسة أوليفييه كريسبين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «زاند»، أول بنك رقمي في العالم يقدم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، حيث تحدث عن أهمية المعرفة المالية، وجاء في كلمته: «يمكننا التخلص من الأمية المالية عن طريق التعليم المالي، وسيقودنا ذلك إلى الشمول المالي. وفي ظل التغير المستمر في طلبات العملاء، بات لزاماً على العلامات التجارية ضمان تلبية احتياجاتهم بكفاءة».

ووافق على هذا الرأي معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة (ستارز بلاي) أثناء كلمته الشاملة التي تطرق فيها إلى نجاح خدمة البث المباشر التي استحوذت على خيال مستخدمي خدمة (OTT) في الشرق الأوسط، وذلك من خلال برامجها المبتكرة وتوزيعها وشراكاتها. وتسارع التحول من البث التلفزيوني إلى البث الرقمي أثناء (الجائحة)».

وكانت تلك الجلسة الأكثر مشاركة في المناقشات، وتم خلالها تناول المسائل المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتعليم، وشاركت بها نخبة من المتحدثين، بمن فيهم الدكتورة تيريزا مونديتا ليم، المدير التنفيذي لمركز آسيان للتنوع البيولوجي، والرائد علي صقر سلطان السويدي، رئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، والشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، الشريك المؤسس لوكالة SOMA MATER في دولة الإمارات، والدكتورة تيفاني ديلبورت، الشريك المؤسس لمشروع (Possibilities Project: Eco Edition)، حيث تناولوا عدداً من القضايا.