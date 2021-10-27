شرطة دبي تطلق «ليتس توك» للتواصل مع الجمهور

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة تحت عنوان «ليتس توك» التي تهدف إلى إنشاء منصة ومساحة حرة للتواصل مع الجمهور من خلال سلسلة من المحاضرات التي تعقد شهرياً طوال فترة «إكسبو 2020 دبي». وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في مسرح جناح DP world في «إكسبو 2020 دبي»، أولى جلسات المنصة بعنوان «الابتكار الحكومي من المنظور العالمي»، قدمها الدكتور هايتندرا باتيل الخبير والمحاضر في مجال الابتكار، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومحمد المعلم نائب الرئيس التنفيذي لـ DP world، وعبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات و«جافزا».

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن إطلاق شرطة دبي مبادرة «ليتس توك» للجمهور، يأتي استكمالاً لخط السير والنهج الذي تتبناه شرطة دبي في تعزيز تواصلها مع الجمهور، وفتح قنوات التواصل والشراكة الفعالة مع المجتمع، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار ومفاهيمه بين الأفراد والمؤسسات، منوهاً بأن السعادة والأمان والابتكار في شرطة دبي يمثلون ركيزة التوجهات الثلاث التي تعمل وفقها لتقديم خدمات تسعد المتعاملين بصورة مبتكرة، سريعة، وسهلة، تلبي تطلعاتهم، وتدعم جهود الدولة في مساعيها نحو الريادة العالمية في كافة المجالات.

وأضاف معاليه أن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بمنظومة الابتكار، والاستغلال الأمثل للمواهب والكوادر البشرية، ودعمها وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة والممكنات التي تساعد على تقديم الأفكار الإبداعية، وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع تستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الأفكار الإبداعية هي الركيزة الأساسية في بناء مستقبل ريادي في العمل الشرطي، وهي المحرك الذي يدفع العجلة بسرعة في سباق التميز. وتطرق الدكتور هايتندرا باتيل في محاضرته إلى «الابتكار الحكومي من المنظور العالمي»، إلى كيفية الاستفادة من الأفكار الفعالة وتعزيزها لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة، لافتاً إلى أهمية تنمية الأفكار الصغيرة وكيفية عمل الجهات المتميزة على تطوير وتكامل هذه الأفكار لتحويلها إلى أفكار عظيمة، وأن تجربة جميع الأفكار وكسر بعض القواعد يشكلان مفتاحين أساسيين للوصول إلى ابتكارات جذرية، وضرورة مواصلة تجربة الأفكار الجديدة بشتى طرق التفكير للوصول إلى الأهداف المرجوة.وفي الختام، كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كل من الدكتور هايتندرا باتيل، ومحمد العلم درعين تذكاريتين، تقديراً لجهودهما في المشاركة بالمنصة.