مغامرات «البراءة» في «إكسبو دبي»

«إكسبو 2020 دبي»، يوفر رحلة استثنائية للأطفال تحفز حواسهم وتلهمهم للإبداع والابتكار، عبر أكثر من 21 فعالية تجعلهم يعيشون مغامرات شائقة في مختلف الأجنحة بمناطق «التنقل والاستدامة والفرص».

واستقطبت الفعاليات التي يقدمها الحدث للبراعم عدداً كبيراً من الأطفال الذين أظهرت الإحصائيات أنهم شكلوا حتى نهاية الأسبوع الثالث من انطلاق المعرض، 25% من عدد الزوار، والذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.