«الأرصاد»: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وجنوباً تكون ركامية أحياناً يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س، وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:39 والثاني عند الساعة 15:58والجزر الأول عند الساعة 08:28 والثاني عند الساعة 00:37، لافتاً إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والثاني عند الساعة 03:57 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثاني عند الساعة 20:27.