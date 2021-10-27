قرقاش يلتقي المبعوث الأممي لليمن

بحث معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وتناول اللقاء المستجدات المتعلقة بالملف اليمني والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والدول ذات العلاقة للوصول إلى وقف إطلاق النار وحل سياسي يقود إلى السلام والاستقرار في اليمن.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات العربية لكافة الجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة، والتزامها بإسناد المبعوث الأممي في جهوده لتوفير الأجواء الضامنة لتوصل الأطراف اليمنية إلى توافق يضمن ازدهار وتطور اليمن.

وأشاد معاليه بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا السياق، كما ندد باستمرار الاعتداءات الحوثية على المدنيين السعوديين.

وأضاف معاليه بأن المجتمع الدولي مطالب بحشد الدعم لحماية المدنيين اليمنيين من إصرار المليشيا الحوثية على إطالة أمد الحرب واستمرار القتال.

بدوره استعرض هانس غروندبرغ آخر التطورات المتعلقة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية ونتائج لقاءاته مع مختلف الأطراف، وثمن غروندبرغ دعم دولة الإمارات لجهوده في مهمته.