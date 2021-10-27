البرلمان العربي يُشيد بفوز الإمارات بمجلس حقوق الإنسان الأممي

أحمد شعبان (القاهرة)

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالخطوات الإيجابية التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، مقدماً التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بفوزها المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 حتى 2024، والذي يُعد تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، والذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة.

كما ثمن «العسومي» خلال الاجتماع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، وكذلك القرار الذي اتخذه مؤخراً بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، والذي يعكس ويؤكد حالة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشاد «العسومي» بالتطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتنفيذ برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، والذي يأتي بعد العمل على نظام العقوبات البديلة وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وهي خطوات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

ومن جانب آخر، وجه المرصد العربي لحقوق الإنسان نداءً إلى جميع الدول العربية لسرعة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت كمبادرة من ملك البحرين، وباعتبارها إحدى الآليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

على صعيد آخر، أشاد أعضاء مجلس أمناء المرصد بالمقترح المقدم من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عضو مجلس أمناء المرصد، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، بشأن المؤشر العربي للأمن الغذائي، باعتبارها خطوة غير مسبوقة في هذا المجال، وأوصى أعضاء مجلس الأمناء بإعداد دراسة حول هذا المقترح لمناقشتها خلال الاجتماع القادم للمرصد.