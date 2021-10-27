لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة تطلق مبادرة "تخيل مستقبلك"

في إطار احتفالات عام الخمسين، أطلقت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مبادرة "تخيل مستقبلك" وهي حزمة تشمل مجموعة أدوات مدرسية تفاعلية متوفرة عبر الإنترنت تشجع الطلاب على المشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات من خلال أدوات تصاميم الديكورات والفنون والحرف اليدوية.

وتشجع المبادرة الطلاب والمدارس في دولة الإمارات على تحميل هذه الحزمة المدرسية المجانية والتي تتضمن ملصقات وبطاقات بريدية، ونشرات تفاعلية وبطاقات مكتبية من الموقع www.UAEYearOf.ae/ar/school.

كما تتضمن الحزمة المدرسية المجانية بطاقة بريدية يمكن للطلاب استخدامها لكتابة رسالة إلى أنفسهم في المستقبل يوضحون فيها خططهم للسنوات الخمسين القادمة ويمكن بعد ذلك تقديم هذه البطاقات البريدية للطلاب كتذكار بعد التخرج. وتعد الحزمة المدرسية الإلكترونية بمثابة أداة مفيدة تهدف إلى إلهام جيل الشباب والصغار للتعرف بشكل خلاق على القيم التي كانت حجر الأساس في رحلة بناء وتطور الإمارات العربية المتحدة عبر الخمسين عاما الماضية وتوسيع نطاق معرفتهم بوطنهم.

كما تعد دعوة جادة للمدارس والمعلمين وأولياء الأمور للمشاركة في الاحتفال الوطني باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات والاستفادة من هذه الحزمة التي تشمل عناصر مميزة من تاريخ الدولة بغية تثقيف الصغار والشباب حول تاريخ الوطن وتراثه ومستقبله.

يذكر أن "تخيل مستقبلك" هي أحدث مبادرات لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي وهي اللجنة التي تشرف على أنشطة واحتفالات خاصة بعام الخمسين على مدار العام لإشراك كل من يعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً له.