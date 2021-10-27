أمانة للرعاية الصحية توسّع نطاق برنامج تأهيل المتعافين من «كوفيد - 19» ليشمل الأطفال من سن عامين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أمانة للرعاية الصحية»، التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، عن توسيع نطاق برنامجها المخصص لخدمات رعاية وتأهيل المتعافين من فيروس كوفيد - 19 ليشمل الأطفال اعتباراً من سن العامين، وذلك استجابة للزيادة الملحوظة والمقلقة في عدد الأطفال الذين يعانون من مضاعفات ما بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد. وكانت «أمانة للرعاية الصحية» قد طورت في عام 2020، أول برنامج متخصص من نوعه لإعادة تأهيل المتعافين من فيروس كوفيد- 19على مستوى المنطقة، والذي يغطي خدمات إعادة التأهيل التدريجي للمرضى بداية من وحدة العناية المركزة، ومساعدتهم على الاستقلال عن جهاز التنفس الاصطناعي، ومن ثم تأهيل المرضى المقيمين أو مراجعي العيادات الخارجية أو تأهيل المرضى في المنزل أو عن بُعد من خلال الفيديو. ويبدأ البرنامج بتقييم ما إذا كانت جميع المراحل الأربع ضرورية، ما يمكّن الفريق الطبي من تقديم العلاج الصحيح للمساعدة على استعادة المتعافي مستويات الوظائف والأنشطة اليومية التي كان يتمتع بها قبل مرضه. وقالت الدكتورة رضوانة بوباتيا، استشارية أمراض الرئة للأطفال واضطرابات النوم، والمسؤولة عن برنامج إعادة التأهيل للأطفال: «في الوقت الذي لا يعاني فيه العديد من الأطفال أي أعراض جراء إصابتهم بفيروس كوفيد - 19 أو يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة ​​ويتعافون دون علاج، خلصت مجموعة من الأبحاث إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال تطورت لديهم مضاعفات يمكن أن تستمر لعدة أسابيع أو أشهر». وبحسب التقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة في يناير من هذا العام، فإن حوالي 12.9% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عاماً، وحوالي 14.5% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، و17.1% من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً لا زالوا يعانون من بعض أعراض «كوفيد -19» بعد خمسة أسابيع من اكتشاف إصابتهم بالفيروس.