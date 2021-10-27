نشر المرصد الوطني للأرصاد، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مقطع فيديو لظاهرة الشاهقة المائية، التي شوهدت صباح اليوم، في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة.

 