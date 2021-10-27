نشر المرصد الوطني للأرصاد، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مقطع فيديو لظاهرة الشاهقة المائية، التي شوهدت صباح اليوم، في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة.

شاهقه مائية في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيره صباح اليوم #المركز_الوطني_للأرصاد ⁧ #أمطار_الخير ⁧ #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد ⁩ #حالة_الطقس #حالة_جوية ⁧ #هواة_الطقس ⁩ #عبيد_الشامسي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/IO74cdDmwK

وشهدت مناطق عدة، منها القرية وصفد، في الفجيرة هطول أمطار متوسطة إلى وغزيرة صباح اليوم.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق في #الفجيرة #نتصدر_المشهد pic.twitter.com/yb2lOuNYZV