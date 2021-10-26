«خليفة الطبية» تحصل على اعتماد «الطريق نحو التميز»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، على اعتماد «الطريق نحو التميز» من مركز الاعتماد الأميركي للتمريض التابع للجمعية الأميركية للتمريض لتكون بذلك أول منشأة صحية في منطقة الشرق الأوسط تحظى بهذا الاعتماد المرموق.

وقالت الدكتورة صفاء عزت المصطفى، المدير التنفيذي بالإنابة، في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إنّ كادر التمريض هو الركيزة الأساسية ضمن أي منشأة رعاية صحية، حيث تبرز أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به من أجل تأمين راحة المرضى، وضمان تقديم أفضل رعاية لهم بكل مهنيّة، واليوم نشعر بفخر كبير لكوننا أول منشأة رعاية صحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد المرموق، ما يعد شهادة على العمل الجاد الذي يقدمه فريق التمريض في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدى تفانيه وإخلاصه في العناية بالمرضى.