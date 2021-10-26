اعتماد مشروع استراحة الشاحنات على طريق الذيد

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين في العديد من المجالات المشتركة مثل الدعم الفني والتسويقي والدراسات وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات وتبادل الخبرات، وغيرها من المجالات المتعلقة بدعم مشروعات رواد الأعمال.

كما اعتمد المجلس مقترح استراحة الشاحنات الواقع على امتداد طريق الذيد بمنطقة البطائح، والذي سيوفر مجموعة من الخدمات والمرافق لسائقي الشاحنات، مثل الوقود والمحال التجارية وبعض خدمات الصيانة ومسجد وغيرها من المرافق. واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي للعام 2020م، وتضمن التقرير جهود وأنشطة «الهيئة» في تنفيذ اختصاصاتها لتنشيط المنتج السياحي وتعزيز التجربة السياحية في إمارة الشارقة. وتناول التقرير أداء قطاع الضيافة في عددٍ من المؤشرات السياحية الرئيسية، مثل معدل الإشغال وأعداد النزلاء وإجمالي الدخل وغيرها من المؤشرات التي أوضحت المرونة الكبيرة لقطاع السياحة في إمارة الشارقة خلال جائحة «كوفيد - 19»؛ بفضل المبادرات والمحفزات الحكومية والخطط الاستباقية التي ساهمت في العودة التدريجية للحياة الطبيعية وثقة الزوار بالتجربة السياحية في الشارقة.

الترويج

شمل التقرير دور الدائرة في الترويج الداخلي والخارجي، من خلال جملة من البرامج والأنشطة التي شملت المؤتمرات والمنتديات والجولات والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تطوير معايير الجودة في قطاع الضيافة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً وستتضمن مناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.