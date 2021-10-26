«علوم الوراثة البشرية» يُعقد افتراضياً ديسمبر المقبل

دبي (وام)

ينظم المركز العربي للدراسات الجينية - أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية - المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية الذي سيعقد، افتراضياً، يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من المنطقة والعالم. وأعلن المركز عن تمديد موعد تقديم الملصقات المشاركة في المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، فيما يمكن التسجيل في المؤتمر مجاناً من خلال الموقع الرسمي للمركز العربي للدراسات الجينية. ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسة تتضمن آخر التطورات في مجال الأمراض النادرة والبيانات الجينومية العربية الضخمة، وجينوميات العدوى والمناعة وعلم الجينوم والمجتمع، وذلك من خلال محاضرات سيقدمها عدد من العلماء والباحثين، وبمشاركة عدد من الأطباء المختصين بعلوم الوراثة البشرية من المنطقة وخارجها. وقالت الدكتورة حبيبة الصفار مديرة مركز التكنولوجيا الحيوية بجامعة خليفة عضوة اللجنة التنفيذية للمركز العربي للدراسات الجينية، والمتحدثة في المؤتمر إن الطب الشخصي يمثل جبهة جديدة للرعاية الصحية تجمع بين علوم الجينوم وتحليلات البيانات الضخمة وصحة السكان.